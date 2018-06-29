"Тилль, ты свататься приехал?": в центре Киева был замечен фронтмен Rammstein

Появление Тилля Линдеманна в столице вызвало волну новых слухов о его романе с LOBODA

Эпатажный солист всемирно известной группы Rammstein Тилль Линдеманн был замечен на Почтовой площади в центре Киева. Фото с ним опубликовал Vitaliy V. Beletskiy на странице "Музей на Поштовій площі" в Facebook.

"К нам пожаловал Till Lindemann, Rammstein", - отметил он.

Знаменитый музыкант посетил активистов, требующих расторгнуть договор с застройщиком торгового центра и создать на Почтовой площади музей, посвященный найденным здесь старинным артефактам.

Фото: facebook.com//MuseumOnThePostalSquare

Появление Тилля в Киеве вызвало огромный ажиотаж в соцсети. Стоит отметить, что Линдеманн прогуливался по Киеву без сопровождения охраны. А вот с какой целью музыкант прибыл в Украину - пока неизвестно.

Пользователь Виктор Сокуренко выдвинул свое предположение по поводу цели визита немца в Киев.

"Опуская за скобки поддержку митинга за музей (тут он, без сомнения, молодец), хочется спросить: "Тилль, дружочек, ты свататься приехал? Так невеста как бы тут не живет, шукай у Нью-Йорку #Лобода #Линдеманн #СоветДаЛюбовь", - написал он, намекая на его "отношения" с украинской певицей Светланой Лободой.

Скриншот из соцсети (facebook.com/principled.vik)

Позже Тилль был замечен и в других местах города. Другие пользователи соцсетей также опубликовали фото с фронтменом Rammstein.

"То чувство, когда сидишь спокойно себе завтракаешь, и тут за соседний столик присаживается Тилль Линдеманн", - комментирует свое фото в соцсети пользователь ta_bublik.

Фото из Instagram (instagram.com/ta_bublik)

"Зашли на кофе и случайно встретили солиста Rammstein", - пишет пользователь Анна.

Фото из Instagram (instagram.com/annamorgaczowa)

Напомним, продюсер Лободы Нателла Крапивина прокомментировала вторую беременность певицы. Она шокировала откровенным признанием о своей подопечной.

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