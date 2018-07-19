"Точка G": українська поп-група презентувала літній трек про кохання

On I Ona (фото: прес-служба групи)

Учасники групи On I Ona вирішили передати знайомий кожному настрій

Українська поп-група On I Ona презентувала новий сингл, який отримав назву "Точка G".

Літній трек закріплює вже впізнаваний стиль дуету: On I Ona продовжують легко торкатися струн глибоких емоцій своїх слухачів. Сенсуальний (sensual) deep house і справжні почуття двох люблячих людей.

Олена Жигарева та Олексій Мартиненко (фото: прес-служба групи)

У цій композиції On I Ona змогли передати знайомий кожному настрій. Сингл пробуджує приємні теплі переживання і спогади, легкий смуток за п'янким хвилинах, днями і ночами, проведеними з коханою людиною.

"Трек з досить інтимною назвою, але не про секс. Він про любов. Це той рівень інтимності між людьми, коли найголовніша ерогенна зона знаходиться у тебе в душі… Чи траплялося вам зізнаватися собі, що ви по вуха закохалися? Якщо так, то ви щаслива людина, така ж, як і ми", - коментують пісню учасники групи Олена Жигарева та Олексій Мартиненко.

On I Vona - "Точка G"

Українцям цей трек припав до душі.

"Круто! Продовжуйте писати пісні українською. У вашому виконанні вони нереальні!" - написав один користувач.

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Раніше українська співачка вразила мережу новим синглом про кохання.

Відео: РБК-Україна