"Точка G": украинская поп-группа презентовала летний трек о любви

On I Ona (фото: пресс-служба группы)

Участники группы On I Ona решили передать знакомое каждому настроение

Украинская поп-группа On I Ona презентовала новый сингл, который получил название "Точка G".

Летний трек закрепляет уже узнаваемый стиль дуэта: On I Ona продолжают легко касаться струн глубоких эмоций своих слушателей. Сенсуальный (sensual) deep house и настоящие чувства двух любящих людей.

Алена Жигарева и Алексей Мартыненко (фото: пресс-служба группы)

В этой композиции On I Ona смогли передать знакомое каждому настроение. Сингл пробуждает приятные теплые переживания и воспоминания, легкую грусть по пьянящим минутам, дням и ночам, проведенным с любимым человеком.

"Трек с достаточно интимным названием, но не про секс. Он про любовь. Эта та степень интимности между людьми, когда самая главная эрогенная зона находится у тебя в душе... Случалось ли вам признаваться самому себе, что вы по уши влюбились? Если да, то вы счастливый человек, такой же, как и мы", - комментируют песню участники группы Алена Жигарева и Алексей Мартыненко.

On I Ona - "Точка G"

Украинцам этот трек пришелся по душе.

"Круто! Продолжайте писать песни на украинском. В вашем исполнении они нереальны!" - написал один пользователь.

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Видео: РБК-Украина