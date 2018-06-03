Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"

Представниця Киргизії, яка перемогла у всесвітньому конкурсі краси, померла в аварії

У суботу, 2 червня, пішла з життя 30-річна "Місіс світу 2018" Санія Шакірова, яка місяць тому перемогла на всесвітньому конкурсі краси серед заміжніх жінок.

Дівчина загинула в ДТП у Киргизстані. За інформацією 24 kg, автоокатастрофа сталася поблизу озера Іссик-Куль, на дорозі Баликчі - Анан'єво - Каракол.



"В 21:10 в селі в Іссик-Кульском районі таксист не впорався з керуванням і врізався в огорожу. Постраждалі були доставлені в Чолпон-Атинську лікарню. Санія Шакірова померла від отриманих травм. Всі матеріали передані в територіальний слідчий відділ, призначені всі необхідні експертизи", - розповіли в управлінні ДАІ при МВС республіки.



Відомо, що 31-річний пасажир-чоловік був доставлений до лікарні. За даними Akipress, шпиталізований був й водій таксі.

Подпуга загиблої, киргизька телеведуча Ассаоль Молдокматова на своїй сторінці в Instagram підтвердила загибель Шакірової і розповіла, що троє дітей Санії залишилися без мами:

"Не хочу вірити цьому... Життя таке жорстокае... Ще недавно ти посміхалася і жартувала, раділа, як дитина... Моя мила Саніюша! Мама трьох дітей...

Нам тебе не вистачатиме".

Також Молдокматова розповіла зворушливу історію успіху моделі:

"Вона залишилася з трьома дітьми, але вистояла перед купою проблем. Вона дерлася і вижила, посміхаючись, влаштувавшись в салоні краси в Москві... Я запросила Санію в Париж на показ В'ячеслава Зайцева. Вона і там освоїлася через годину. На другий день у Франції, вона піднялася на Ейфелеву вежу, я була там багато разів, то спустилася з другого поверху, а Саніюша піднялася на верхівку і пробула там три години, немов відчувала, що потрібно насолодитися вдосталь.

Вона була дбайливою і надзвичайно променистою... На другий день по поверненню в КР я вимовила: "Саніюш! Ти така красива, тобі б на конкурс "Міс світу" з твоєю красою". Заздалегідь поклавши її фото на узгодження з оргкомітетом світового конкурсу, порадувала результатом, що вона прийнята на конкурс в якості учасниці. За добу вона зібралася і полетіла. Я прилетіла пізніше вже вести сам конкурс, а Санія проходила всі етапи підготовки: репетиції, примірки, дефіле .

Санія гідно відстояла честь країни, з гордістю говорила "Я - КИРГИЗСТАНКА!". Оголосили, і вона була така щаслива неймовірно, що корону не знімала ще довгий час. Повідомила мамі, з якою у неї були особливо близькі відносини. У цілому скажу, вона так шанувала батьків, з таким трепетом ставилася і завжди прагнула бути поруч. Вона прилетіла в КР і з радістю ділилася враженнями про В'єтнамі і перемоги з пресою. Немов передчувала... Невже це доля?! БАТЬКИ САНІЮШИ! НАСИПА - Еже! ШАКІР - Байку! ДІТИ! ЩИРІ СПІВЧУТТЯ, ЦЕ НЕПОПРАВНО".

Скріншот: instagram.com/assol_moldokmatova

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