Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"

Представительница Киргизии, победившая во всемирном конкурсе красоты, погибла в аварии

В субботу, 2 июня, ушла из жизни 30-летняя "Миссис мира 2018" Сания Шакирова, которая месяц назад победила на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин.

Девушка погибла в ДТП в Киргизии. По информации 24 kg, автоокатастрофа произошла близ озера Иссык-Куль, на дороге Балыкчи - Ананьево - Каракол.



"В 21:10 в селе в Иссык-Кульском районе таксист не справился с управлением и врезался в забор. Пострадавшие были доставлены в Чолпон-Атинскую больницу. Сания Шакирова скончалась от полученных травм. Все материалы переданы в территориальный следственный отдел, назначены все необходимые экспертизы", - рассказали в управлении ГАИ при МВД республики.



Известно, что 31-летний пассажир-мужчина был доставлен в больницу. По данным Akipress, был госпитализирован и водитель такси.

Подруга погибшей, киргизская телеведущая Ассаоль Молдокматова на своей странице в Instagram подтвердила гибель Шакировой и рассказала, что трое детей Сании остались без мамы:

"Не хочу верить этому... Жизнь так жестока... Еще недавно ты улыбалась и шутила, радовалась, как ребенок... Моя милая Саниюша!... Мама троих детей...

Нам тебя будет не хватать".

Также Молдокматова рассказала трогательную историю успеха модели:

"Она осталась с тремя детьми, но выстояла перед грудой проблем. Она карабкалась и выжила, улыбаясь, устроившись в салоне красоты в Москве... Я пригласила Санию в Париж на показ Вячеслава Зайцева. Она и там освоилась спустя час. На второй день во Франции, она поднялась на Эйфелеву башню, я была там много раз, то спустилась со второго этажа, а Саниюша поднялась на верхушку и пробыла там три часа, словно чувствовала, что нужно насладиться вдоволь.

Она была заботливой и необычайно лучезарной... На второй день по возвращению в КР я произнесла: "Саниюш! Ты такая красивая, тебе бы на конкурс "Мисс мира" с твоей красотой". Заранее скинув ее фото на согласование с оргкомитетом мирового конкурса, порадовала результатом, что она принята на конкурс в качестве участницы. За сутки она собралась и улетела. Я прилетела позднее уже вести сам конкурс, а Сания проходила все этапы подготовки: репетиции, примерки, дефиле.

Сания достойно отстояла честь страны, с гордостью произносила "Я -КЫРГЫЗСТАНКА!". Объявили, и она была так счастлива неимоверно, что корону не снимала еще долгое время. Сообщила маме, с которой у нее были особенно близкие отношения. В целом скажу, она так почитала родителей, с таким трепетом относилась и всегда старалась быть рядом. Она прилетела в КР и с радостью делилась впечатлениями о Вьетнаме и победе с прессой. Словно предчувствовала... Неужели это судьба?! РОДИТЕЛИ САНИЮШИ! НАСИПА - Эже! ШАКИР - Байке! ДЕТИ! ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ, ЭТО НЕВОСПОЛНИМО".

Скриншот: instagram.com/assol_moldokmatova

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