Турецька співачка потрапила у в'язницю за згадування президента у пісні

Артистку засудили до 10 місяців ув'язнення

Турецьку співачку Зухал Олджай посадили у в'язницю за те, що вона згадала в пісні президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана. Про це повідомляє агентство "Фергана".

Артистку засудили до 10 місяців ув'язнення, хоча прокуратура просила для неї чотири роки колонії.

В 2016 році Зухал Олджай під час виступу змінила текст пісні.

Фото: Зухал Олджай (instagram.com-zuhalolcay)

"Реджеп Тайіп Ердоган, все пусте, все брехня. Одного разу це життя закінчиться, і ви скажете: "Це був сон", - заспівала вона.

Співачку також звинувачували в тому, що під час концерту вона показала середній палець.

Зухал Олджай заперечувала звинувачення і стверджувала, що змінила слова тільки заради рими. А жест був адресований глядачеві в перших рядах, який зробив їй зауваження.

Нагадаємо, українська поп-зірка розповіла, скільки грошей вклала у власну розкрутку.

"Дуже вдячна чоловікові Віталію, який став моїм продюсером. Зізнаюся, що без нього, може, нічого б і не сталося. До моменту нашої зустрічі мені було двадцять років. Я написала кілька пісень і іноді виступала на міських святах на західній Україні", - розповіла вона.

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