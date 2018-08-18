"У тебе білка розбушувалася": Волочкову висміяли в мережі через новий "челлендж" (фото)

Фото: Анастасія Волочкова (woman.ru)

Пост балерини викликав шквал емоцій

У мережі висміяли російську балерину Анастасію Волочкову за сумнівну подяку за перемогу в суді. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Схиандримандрит Полікарп благословив мене написати добрі слова і закликати багатьох до розсудливості й доброти. Святій Феодорі я подякувала за перемогу в Суді. А моїй подрузі Наталії я дякую за зустрічі з чудовими людьми, за знайомство з Корфу і за людську увагу. І за подаровану цю білу хустку, яка за ці дні просочена чистою енергетикою молитов багатьох храмів, відвіданих мною", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (instagram.com/volochkova_art)

Звернемо увагу, що пост став причиною насмішок з боку користувачів мережі.

Фото: Волочкова в центрі нового скандалу (instagram.com/volochkova_art)

"А причому Феодора до перемоги в суді? Настя, у тебе білка розбушувалася. Закінчуй за комір приймати. Такої нісенітниці я ще ніколи не читала. Морок", - сказала користувач Леля Казкова.

"Новий челлендж – фото з батюшкою або попом. Спочатку Бузова, тепер і Настя теж в обнімку", - сказала користувач Дилнозя Боймирзаева.

"Спочатку в храми, а потім груди світиш і шпагати в бікіні. Не логічно", - підкреслила юзер Ганна Філіпова.

"Грішимо, а потім просимо відмолити їх", - уточнила користувач Таміла Мелек.

"Анастасія, у вас роздвоєння особистості? Вдень по храмах ходите, а вночі гола позуєте. Ви якось визначіться вже з іміджем, який експлуатуєте", - стверджує юзер Ірина Алібекова.

Фото: скріншот комментериев (instagram.com/volochkova_art)

Нагадаємо, що нещодавно Волочкова шокувала вульгарністю на дитячому святі.

До цього російська артистка поскаржилася на відмову США у наданні віз артистам.

До речі, раніше Анастасія Волочкова виклала фото зі свого відпочинку в Таїланді.

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