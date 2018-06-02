Учасниця "Холостяка" розвінчала головні міфи проекту (фото)

Українцям розповіли правду про сценарій та зйомки реаліті-шоу

Учасниця популярного українського реаліті-шоу "Холостяк" Галина Периташ розвінчала головні міфи проекту. Відповідний пост дівчина зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Сценарій. Забудьте про нього. Його просто немає. Це реаліті-шоу. Це не зйомки фільму, де всі актори, які входять в роль з завченими фразами і діями. Тому прикриватися словами "сценарій" – смішно. А якби мені розповіли історію з самого початку і попередили, що я повинна чинити тільки так, і ніяк інакше – я б в житті не погодилася на таке", - зазначила вона.

Не менш важливим міфом, за словами Галини, є чутки про час зйомок.

"Реаліті знімається стільки, скільки це триває в реальному житті, а це – цілий тиждень. Це не один день, як багато хто думає. Тому щодо монтажу – тут без нього не обійтися, оскільки ефір обмежений 100 хвилинами. Багато чого залишається за кадром", - підкреслила дівчина.

Також Галина розповіла, як проходить будь-яке спілкування з холостяком.

"Все спілкування та стосунки з Холостяком у проекті – тільки на камеру. Скільки запитань щодо цього. Ми не бачимося без камер і не "спимо" разом після зйомок", - сказала вона.

Більш того, за словами дівчини, перемогу в проекті неможливо "купити", оскільки всі кандидатки проходять кастинг.

"Я теж проходила. Батько "перемогу", як всі писали – не проплатив. Він би швидше заплатив, щоб я туди не йшла. Але те, що я отримала – безцінне", - уточнила пані Галина.

Фото: скріншот поста (instagram.com/galinaprystash)

До речі, переможниця проекту "Холостяк" Іванна Гончарук розповіла, як розвивалися відносини з Рожденом Анусі після закінчення телепроекту. Про це вона повідомила на пост-шоу проекту під назвою "Як вийти заміж". Так, на відповідь ведучої – Рози Аль-Намрі, дівчина зізналася, що зараз вони з Рожденом не пара. Це ж підтвердив і сам герой "Холостяка".

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