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"Ukraine is a beautiful country": Світоліна зачарувала красою (фото)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 04:02
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Еліна Світоліна порадувала фанатів милим селфі

Відома українська професійна тенісистка Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників новим милим селфі. Відповідне фото 23-річна спортсменка опублікувала у своєму Twitter-акаунті.

"Happy Selfie Day", - лаконічно підписала знімок Світоліна.

Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Чарівна посмішка першої ракетки України не залишила байдужими користувачів соціальних мереж.

"Дуже красива. Відмінне фото", - написав один юзер.

Скріншот коментарів (twitter.com/ElinaSvitolina)

"Ukraine is a beautiful country", - підкреслив композитор з Франції Мікаель.

Скріншот коментарів (twitter.com/ElinaSvitolina)

Інші юзери називають Світоліну "королевою тенісу".

Нагадаємо, днями найкраща тенісистка України написала зворушливий пост, в якому привітала свого тата Михайла з Днем батька.

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Теги: Еліна Світоліна
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