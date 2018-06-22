"Ukraine is a beautiful country": Світоліна зачарувала красою (фото)

Еліна Світоліна порадувала фанатів милим селфі
Відома українська професійна тенісистка Еліна Світоліна порадувала своїх шанувальників новим милим селфі. Відповідне фото 23-річна спортсменка опублікувала у своєму Twitter-акаунті.
"Happy Selfie Day", - лаконічно підписала знімок Світоліна.
Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)
Чарівна посмішка першої ракетки України не залишила байдужими користувачів соціальних мереж.
"Дуже красива. Відмінне фото", - написав один юзер.
Скріншот коментарів (twitter.com/ElinaSvitolina)
"Ukraine is a beautiful country", - підкреслив композитор з Франції Мікаель.
Скріншот коментарів (twitter.com/ElinaSvitolina)
Інші юзери називають Світоліну "королевою тенісу".
Нагадаємо, днями найкраща тенісистка України написала зворушливий пост, в якому привітала свого тата Михайла з Днем батька.
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