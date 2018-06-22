Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Ukraine is a beautiful country": Свитолина обворожила красотой (фото)

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 04:02
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)
Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Элина Свитолина порадовала фанатов милым селфи

Известная украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина порадовала своих поклонников новым милым селфи. Соответствующее фото 23-летняя спортсменка опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

"Happy Selfie Day", - лаконично подписала снимок Свитолина.

Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Очаровательная улыбка первой ракетки Украины не оставила равнодушными пользователей социальных сетей.

"Очень красивая. Отличное фото", - написал один юзер.

Скриншот комментариев (twitter.com/ElinaSvitolina)

"Ukraine is a beautiful country", - подчеркнул композитор из Франции Микаэль.

Скриншот комментариев (twitter.com/ElinaSvitolina)

Другие юзеры называют Свитолину "королевой тенниса".

Напомним, на днях лучшая теннисистка Украины написала трогательный пост, в котором поздравила своего папу Михаила с Днем отца.

Что вы не знали о соблазнительной экс-солистке группы NikitA

"Почему бы и нет": Свитолина рассказала, за кого хочет выйти замуж "Всегда мечтала": Свитолина рассказала о чувствах к Украине
Теги: Элина Свитолина
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь