"Ukraine is a beautiful country": Свитолина обворожила красотой (фото)

Элина Свитолина порадовала фанатов милым селфи
Известная украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина порадовала своих поклонников новым милым селфи. Соответствующее фото 23-летняя спортсменка опубликовала в своем Twitter-аккаунте.
"Happy Selfie Day", - лаконично подписала снимок Свитолина.
Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)
Очаровательная улыбка первой ракетки Украины не оставила равнодушными пользователей социальных сетей.
"Очень красивая. Отличное фото", - написал один юзер.
Скриншот комментариев (twitter.com/ElinaSvitolina)
"Ukraine is a beautiful country", - подчеркнул композитор из Франции Микаэль.
Скриншот комментариев (twitter.com/ElinaSvitolina)
Другие юзеры называют Свитолину "королевой тенниса".
Напомним, на днях лучшая теннисистка Украины написала трогательный пост, в котором поздравила своего папу Михаила с Днем отца.
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