Українська співачка хрестила доньку (зворушливі фото)

Зірка поділилася сімейними знімками

Популярна українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик та її чоловік хореограф Андрій Дикий хрестили новонароджену дочку Поліну. На своїй сторінці у соцмережі Instagram ведуча поділилася яскравими фотографіями з важливої для сім'ї події.

"Такий важливий день у нашому житті. В житті нашої Поліни. Небесного керівництва і підтримки тобі у всьому, доню!" – зазначила Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото: Торт (instagram.com/liliia.rebrik)

"Наш клубочок щастя", - написала ведуча під одним із знімків.

Варто відзначити, що подружжя також виховує п'ятирічну доньку Діану. У день хрестин Лілія Ребрик і Діана були одягнені в однакові рожеві сукні. Свої вже традиційно однакові вбрання сім'я називає Family look.

Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик поділилася милими фото з випускного дочки.

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