Українська співачка хрестила доньку (зворушливі фото)

Зірка поділилася сімейними знімками
Популярна українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик та її чоловік хореограф Андрій Дикий хрестили новонароджену дочку Поліну. На своїй сторінці у соцмережі Instagram ведуча поділилася яскравими фотографіями з важливої для сім'ї події.
"Такий важливий день у нашому житті. В житті нашої Поліни. Небесного керівництва і підтримки тобі у всьому, доню!" – зазначила Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
Фото: Торт (instagram.com/liliia.rebrik)
"Наш клубочок щастя", - написала ведуча під одним із знімків.
Варто відзначити, що подружжя також виховує п'ятирічну доньку Діану. У день хрестин Лілія Ребрик і Діана були одягнені в однакові рожеві сукні. Свої вже традиційно однакові вбрання сім'я називає Family look.
Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)
Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)
Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)
Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)
Раніше Лілія Ребрик поділилася милими фото з випускного дочки.
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