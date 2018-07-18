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Учасниці групи поспілкувалися з вчителями про шкільне життя і поставили каверзні питання

Українські зірки вважають, що #ВчителіВажливі! Цю ідею підтримують і тінейджери. "Вчителі теж діти, просто трохи старші" - натхненні наставники, які встигають слідкувати за трендами, мотивувати учнів власним прикладом і теревенити про особисте на перервах.

Нещодавно учасниці тін-гурту Open Kids завітали в гості до громадської спілки "Освіторія", щоб поспілкуватися з креативними вчителями про шкільне життя та задати каверзні питання. У своєму влозі учасниці колективу показали, хто з вчителів прогулював школу не тільки в дитинстві, але і вже в ролі вчителя, кого власні учні закривали в кабінеті та інші цікаві моменти.

Українські вчителі стали героями влога популярної групи

Дівчата з тін-гурту Open Kids настільки впевнені в значущості вчителів, що не лише номінували своїх улюблених вчителів на найбільшу премію для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2018, але й активно закликають своїх шанувальників долучатися.

Тому кожен, хто номінує свого улюбленого вчителя за посиланням з позначкою Open Kids, може не тільки показати, що вчителі дійсно стають лідерами громадської думки, але і виграти два квитки на концерт групи в Києві 24 листопада. Дівчата підготували в подарунок для своїх шанувальників 30 квитків.

"Подякуйте своїм улюбленим учителям - номінуйте їх на премію Teacher Prize Ukraine 2018. І про них дізнається вся Україна!" - закликають юні артистки.

Нагадаємо, що Global Teacher Prize - "Нобелівська премія" для вчителів. Нагорода вручається за видатний внесок у професію вчителя і становить $1 000 000. Національну премію в Україні ініціювала громадська організація "Освіторія" в 2017 році, мета якої не тільки популяризувати новаторські підходи в освіті, але й підняти престиж викладача.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine 2018 отримає:

звання кращого вчителя України;

250 000 грн;

поїздку в Дубай на GLOBAL EDUCATION & SKILLS FORUM 2018;

рік безкоштовного навчання від ОО "Освіторія".

Раніше п'ять яскравих учасниць популярної української групи-тінейджерів Open Kids відверто розповіли про таємниці проекту, свою завантаженість, відносини і плани на майбутнє.