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Участницы группы пообщались с учителями о школьной жизни и задали каверзные вопросы

Украинские звезды считают, что #ВчителіВажливі! Эту идею поддерживают и тинейджеры. "Учителя тоже дети, просто постарше" - вдохновленные наставники, которые успевают следить за трендами, мотивировать учеников собственным примером и поболтать о личном в перерывах.

Недавно участницы тин-группы Open Kids пришли в гости к общественной организации "Освитория", чтобы пообщаться с креативными учителями о школьной жизни и задать каверзные вопросы. В своем влоге участницы коллектива показали, кто из учителей прогуливал школу не только в детстве, но и уже в роли учителя, кого собственные ученики закрывали в кабинете и другие интересные моменты.

Украинские учителя стали героями влога популярной группы

Девушки с тин-группы Open Kids настолько уверены в значимости учителей, что не только номинировали своих любимых учителей на наибольшую премию для учителей Global Teacher Prize Ukraine 2018, но и активно призывают своих поклонников присоединиться.

Поэтому каждый, кто номинирует своего любимого учителя по ссылке с пометкой Open Kids, может не только показать, что учителя действительно становятся лидерами общественного мнения, но и выиграть два билета на концерт группы в Киеве 24 ноября. Девушки подготовили в подарок для своих поклонников 30 билетов.

"Поблагодарите своих любимых учителей - номинируйте их на премию Teacher Prize Ukraine 2018. И о них узнает вся Украина!" - призывают юные артистки.

Напомним, что Global Teacher Prize - "Нобелевская премия" для учителей. Награда вручается за выдающийся вклад в профессию учителя и составляет $1 000 000 долларов. Национальную премию в Украине инициировала общественная организация "Освитория" в 2017 году, цель которой не только популяризировать новаторские подходы в образовании, но и поднять престиж преподавателя.

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018 получит:

звание лучшего учителя Украины;

250 000 грн;

поездку в Дубай на GLOBAL EDUCATION & SKILLS FORUM 2018;

год бесплатного обучения от ОО "Освитория".

Ранее пять ярких участниц популярной украинской группы-тинейджеров Open Kids откровенно рассказали о тайнах проекта, своей загруженности, отношениях и планах на будущее.