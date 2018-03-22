Український фотограф зняла вагітну сестру Кардашьян в білизні (фото)

Світська левиця скоро стане мамою

Українська фешн-фотограф Саша Самсонова зняла у пікантній фотосесії відому світську левицю, сестру Кім Кардашьян та учасницю реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" – Хлої. Один зі знімків опубліковано на офіційній сторінці зірки у соцмережі Instagram.

Варто відзначити, що світська левиця і головна героїня зйомки незабаром стане мамою.

На фото в ретро-стилі Хлої позує в чорній мереживній білизні та шовковому халаті.

Фото: Хлої Кардашян (instagram.com/khloekardashian)

Саша Самсонова також опублікувала чорно-біле фото Хлої на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/sashasamsonova)

Крім того, Самсонова поділилася спільним фото вагітних Хлої та Кайлі Дженнер.

Скріншот поста (instagram.com/sashasamsonova)

Варто відзначити, що українка часто співпрацює з сім'єю Кардашьян-Дженнер.

Саша Самсонова народилася в Україні, проте вже кілька років живе в Лос-Анджелесі. Українка також є режисером кліпів.

У 2015-му вона вперше зняла Кайлі Дженнер для її лінії одягу, а потім кілька разів працювала з Кім і Кендалл.

До речі, нещодавно українка зробила стильну фотосесію іншої сестри Кім Кардашьян.