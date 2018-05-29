Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)

В учасника групи Ріапобой врізався п'яний водій

У центрі Києва гітарист популярного українського гурту Ріапобой Володимир Павловський, який нещодавно святкував свій день народження, і його подруга потрапили в ДТП. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Павловський їхав на позашляховику Mitsubishi Outlander по вулиці Михайла Грушевського. По дорозі його авто зламалося. За словами музиканта, він зупинився, заліз під джип, щоб зробити фото поломки, подзвонив в службу евакуації та СТО, і зібрався ставити аварійний знак. Однак у цей час у його автомобіль в'їхав п'яний водій Audi Q7 на естонських номерах. Позашляховик від удару вилетів на зустрічну смугу, і там зачепив Mercedes.

Фото: ДТП (facebook.com/vovenia)

Фото: Аварія (facebook.com/vovenia)

"Удар був такої сили, що ми відразу опинилися на зустрічній смузі і там зачепили Mercedes. Я швидко прийшов до тями і запитав у дівчини, чи все з нею добре і чи може вона вийти. Двері заклинило. Я зрозумів, що діяти потрібно оперативно, так як може вибухнути балон з газом. Витяг дівчину з машини і побачив картину Рєпіна: мені в зад в'їхав чувак на Audi Q7 на естонських номерах. Він був у м'ясо п'яний і почав говорити, що подзвонить Авакову", - розповів гітарист.

Павловському знадобилася допомога лікарів. Пасажир його авто не постраждала. П'яний водій перебуває в СІЗО.

Фото: Вова Павловський (instagram.com/vovapavlovsky)

"Зараз я вдома. Живий, цілий і неушкоджений. Ми дивом залишилися живі. Бо тачку просто розтрощили. Якимось дивом на мені немає навіть подряпини. Мала теж в порядку. Болить дупа трохи і голова, але все ок. Чудесами залишилася ціла гітара та обладнання. Чуваки на швидкій і в лікарні сказали, щоб я ніс ящик віскаря Ангелу-хранителю і у мене ще є якісь важливі справи, які по-любасу треба встигнути. Хтось дуже хоче, щоб ми були живі", - написав Павловський.

Скріншот поста (facebook.com/vovenia)

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