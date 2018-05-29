Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)

В участника группы Pianoбой врезался пьяный водитель

В центре Киева гитарист популярной украинской группы Pianoбой Владимир Павловский, который недавно отмечал свой день рождения, и его подруга попали в ДТП. Об этом музыкант сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Павловский ехал на внедорожнике Mitsubishi Outlander по улице Михаила Грушевского. По пути его авто сломалось. По словам музыканта, он остановился, залез под джип, чтобы сделать фото поломки, позвонил в службу эвакуации и СТО, и собрался ставить аварийный знак. Однако в это время в его автомобиль въехал пьяный водитель на Audi Q7 на эстонских номерах. Внедорожник от удара вылетел на встречную полосу, и там зацепил Mercedes.

Фото: ДТП (facebook.com/vovenia)

Фото: Авария (facebook.com/vovenia)

"Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там зацепили Mercedes. Я быстро пришел в чувство и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Дверь заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на Audi Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову", - рассказал гитарист.

Павловскому понадобилась помощь врачей. Пассажир его авто не пострадала. Пьяный водитель находится в СИЗО.

Фото: Вова Павловский (instagram.com/vovapavlovsky)

"Сейчас я дома. Живой, цел и невредим. Мы чудом остались живы. Потому тачка просто раскурочена. Каким-то чудом на мне нет даже царапины. Малая тоже в порядке. Болит жопа чуть и голова, но все ок. Чудесами осталась целая гитара и оборудования. Чуваки на скорой и в больнице сказали, чтобы я нес ящик вискаря Ангелу-хранителю и у меня еще есть какие-то важные дела, которые по-любасу надо успеть. Кто-то очень хочет, чтобы мы были живы", - написал Павловский.

Скриншот поста (facebook.com/vovenia)

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