Український оркестр зробив приголомшливий кавер на хіт Imagine Dragons (відео)

Львівські музиканти зіграли пісню "Believer"

Оркестр українських народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка зробив приголомшливий кавер на хіт популярної американської рок-групи Imagine Dragons, яка спровокувала небувалий ажіотаж серед українців.

Так, музиканти під диригентством Христини Михайлишин переграли пісню "Believer". Відео на своєму YouTube-каналі опублікував керівник оркестру Ярослав Олексів.

Кавер-версія пісні Imagine Dragons "Believer" у виконанні оркестру українських народних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року Imagine Dragons вперше виступлять в Україні. Концерт американської команди відбудеться на НСК "Олімпійський". Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки "Evolve".

Відео з YouTube/ImagineDragons

