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Український оркестр зробив приголомшливий кавер на хіт Imagine Dragons (відео)

STYLERЗірки        04.06.2018 - 11:18
Оркестр українських народних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка (фото: conservatory.lviv.ua)
Оркестр українських народних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка (фото: conservatory.lviv.ua)

Львівські музиканти зіграли пісню "Believer"

Оркестр українських народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка зробив приголомшливий кавер на хіт популярної американської рок-групи Imagine Dragons, яка спровокувала небувалий ажіотаж серед українців.

Так, музиканти під диригентством Христини Михайлишин переграли пісню "Believer". Відео на своєму YouTube-каналі опублікував керівник оркестру Ярослав Олексів.

Кавер-версія пісні Imagine Dragons "Believer" у виконанні оркестру українських народних інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року Imagine Dragons вперше виступлять в Україні. Концерт американської команди відбудеться на НСК "Олімпійський". Виступ пройде в рамках грандіозного туру на підтримку платівки "Evolve".

Відео з YouTube/ImagineDragons

Відео з YouTube/ImagineDragons

Раніше Imagine Dragons представили драматичний кліп на пісню "Next to Me".

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Теги: музика
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