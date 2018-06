Украинский оркестр сделал потрясающий кавер на хит Imagine Dragons (видео)

Львовские музыканты сыграли песню "Believer"

Оркестр украинских народных инструментов Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко сделал потрясающий кавер на хит популярной американской рок-группы Imagine Dragons, которая спровоцировала небывалый ажиотаж среди украинцев.

Так, музыканты под дирижерством Христины Михайлишин переиграли песню "Believer". Видео на своем YouTube-канале опубликовал руководитель оркестра Ярослав Олексив.

Кавер-версия песни Imagine Dragons "Believer" в исполнении оркестра украинских народных инструментов ЛНМА имени М.В. Лысенко

Напомним, 31 августа 2018 года Imagine Dragons впервые выступят в Украине. Концерт американской команды состоится на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки "Evolve".

