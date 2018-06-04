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Украинский оркестр сделал потрясающий кавер на хит Imagine Dragons (видео)

STYLERЗвёзды        04.06.2018 - 11:18
Оркестр украинских народных инструментов ЛНМА имени М.В. Лысенко (фото: conservatory.lviv.ua)
Оркестр украинских народных инструментов ЛНМА имени М.В. Лысенко (фото: conservatory.lviv.ua)

Львовские музыканты сыграли песню "Believer"

Оркестр украинских народных инструментов Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко сделал потрясающий кавер на хит популярной американской рок-группы Imagine Dragons, которая спровоцировала небывалый ажиотаж среди украинцев.

Так, музыканты под дирижерством Христины Михайлишин переиграли песню "Believer". Видео на своем YouTube-канале опубликовал руководитель оркестра Ярослав Олексив.

Кавер-версия песни Imagine Dragons "Believer" в исполнении оркестра украинских народных инструментов ЛНМА имени М.В. Лысенко

Напомним, 31 августа 2018 года Imagine Dragons впервые выступят в Украине. Концерт американской команды состоится на НСК "Олимпийский". Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки "Evolve".

Видео с YouTube/ImagineDragons

Видео с YouTube/ImagineDragons

Ранее Imagine Dragons представили драматический клип на песню "Next to Me".

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Теги: музыка
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