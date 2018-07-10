Померла голлівудська зірка 50-х

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Актор помер у віці 86 років

У США помер легендарний американський актор секс-символ 50-х років Таб Хантер. Зірці було 86 років. Про його смерть повідомили на сторінці "Tab Hunter Confidential" в соціальній мережі Facebook.

"Сумні новини. Таб помер за три дні до свого 87-го дня народження. Вшануйте його пам'ять молитвою. Йому б сподобалося", - сказано в повідомленні.

Актора не стало неділю, 8 липня, за три дні до його дня народження.

Скріншот поста (facebook.com/tabhunterconfidential)

За свою кар'єру Хантер встиг зіграти у 76 фільмах, серед яких "Ескадрилія "Лафайєт", "Кляті янкі", "Бріолін-2", "Поліестер", "Така жінка", "Бойовий клич", "Морська погоня" та інші. Актор був визнаний символом мужності в американському кінематографі, оскільки часто грав романтичних героїв.

Фото: Таб Хантер (facebook)com) tab)hunter)31521)

У 2006 році була опублікована автобіографія Таба Хантера "Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star". Книга стала бестселером. У ній актор зізнався у своїй гомосексуальності, про яку вже давно ходили чутки.

Таб Хантер довгий час перебував у відносинах з актором Ентоні Перкінсом і фігуристом Рональдом Робертсоном. У 1983 році він познайомився з Алланом Глейзером, з яким прожив аж до своєї смерті.

Раніше повідомлялося, що помер відомий письменник і журналіст.

Ганічев Валерій Миколайович, народився 3 серпня 1933 року, був доктором історичних наук, журналістом, письменником і громадським діячем.

Радник президента Росії з питань культури Володимир Толстой, коментуючи втрату, підкреслив, що з Валерієм Ганичевым пішла ціла епоха російської літератури.

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