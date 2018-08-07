Помер відомий мультиплікатор, який створив персонажів з "Канікули в Простоквашино"

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Художник-постановник помер на 85-му році життя

Сьогодні, 7 серпня, пішов з життя відомий радянський художник-мультиплікатор, художник-постановник і письменник Аркадій Шер. Йому було 84 роки. Про це повідомляє сестра художника Світлана Суворова на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на 85-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер мій рідний брат Аркадій Соломонович Шер, чудова людина і талановитий художник. Світла йому пам'ять", - написала сестра ілюстратора.

Фото: Аркадій Шер (youtube.com/Google Росія)

Аркадій Шер відомий роботою над мультфільмом "Канікули в Простоквашино" 1980 року. Він також змінив первісний вигляд майже всіх героїв стрічки "Троє з Простоквашино", що вийшла двома роками раніше. Він намалював Дядю Федора, Кота Матроскіна, листоношу Пєчкіна та інших.

У 1959-1992 роках художник працював на кіностудії "Союзмультфільм". Тільки в 1979 році він став художником-постановником, до цього Шер намалював близько 40 фільмів. Аркадій випустив також такі мультфільми як "Кот в сапогах", "В стране невыученных уроков", "Приключения Васи Куролесова", "Кот, который умел петь", " Как ослик грустью заболел", "Мы с Шерлоком Холмсом", "От двух до пяти", "Сладкий родник", "Переменка №2", "Стереотипы", "Кважды ква".

А ще Аркадій Шер був автором та художником-ілюстратором книг, як наприклад, "Тридесятые сказки", "Попался волчок на крючок".

Нагадаємо, 6 серпня помер відомий актор, режиссер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський. Йому було 65 років. В цьому році отримав почесне звання "народний артист України".

Раніше повідомлялося, що помер відомий російський актор Сергій Шеховцов. Йому було 57 років.

Також повідомлялося, що помер народний художник України Павло Волик, якого називали сучасним Куїнджі.

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