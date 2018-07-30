Помер відомий російський актор

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На 57-му році життя помер відомий актор

Сьогодні, 30 липня, пішов з життя відомий російський актор Сергій Шеховцов. Йому було 57 років. Про це повідомили на сторінці московського театру "Современник" у Facebook.

"У нас велика втрата, справжня біда. Тільки що стало відомо про смерть нашого товариша, актора Сергія Шеховцова", - написано в публікації.

Актор помер від зупинки серця.

"Сергійко пішов легко, гуляючи зі своєю улюбленою собакою", - додають у повідомленні.

Фото: Сергій Шеховцов (facebook.com/TheatreSovremennik)

В театрі відзначили, що свій кар'єрний шлях Сергій почав з "Современника" ще в юному віці – після закінчення Школи-студії МХАТ. Потім він довгі роки продовжував співпрацю з театром.

"Кожна його роль у наших виставах була дуже помітна і неймовірно важлива. Досить згадати дві його останні ролі в спектаклях "ГенАцид. Деревенский анекдот" і "Не становись чужим"... Нестерпно усвідомлювати, що його більше немає – прекрасної, молодої, теплої, життєрадісної і дуже талановитої людини. Важко уявити, як зараз Маші, Олексію і Єгору - його дружині і синам. Знайте, ми поруч, ми з вами. Світла пам'ять Сергію Олексійовичу, Сергію, Сергійчику. Про дату і час прощання ми повідомимо пізніше", - додали в публікації.

Актор народився 5 вересня 1961 року в Краснодарському краї. З 1986 по 1989 роки служив в театрі "Современник-2" під керівництвом Михайла Єфремова, потім перейшов в Московський Художній театр ім. Чехова, де пробув 9 років. В 2000 році вступив в тетральную групу "Фабрика театральних подій" під керівництвом Михайла Горевого. Також знімався в телевізійних фільмах і серіалах, таких як: "Викрутаси", "Поцілунок метелика", "Шпигун", "Наречений за оголошенням".

Нагадаємо, в суботу, 28 липня, помер народний художник України Павло Волик, якого називали сучасним Куїнджі.

Ще ми писали про те, що помер відомий журналіст, лауреат премії ТЕФІ Яків Лондон р. Новосибірськ, Росія, у віці 54 років.

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