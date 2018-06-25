"Помножте українські гонорари вдвічі": Тарас Тополя зізнався, скільки втратив від відмови виступати в РФ

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя пояснив, чому не виступає в Росії

Лідер відомої української групи "Антитіла" Тарас Тополя відверто розповів, чому відмовився від концертів в Росії та скільки грошей втратив від цього рішення. Про це передає gazeta.ua.

Співак зазначив, що в Росії за виступи платять удвічі більше, ніж в Україні.

"Помножте українські гонорари вдвічі. Якщо тут заплатять за виступ близько $ 10 тисяч, то там - $ 20-25 тисяч. Зараз в місяць маємо по 5-10 концертів. Проте нам було абсолютно байдуже в той момент (2014-2015 роки) на упущену вигоду. Тому що на Сході під жовто-блакитним прапором гинули наші однолітки і колеги", - говорить артист.

Фото: Тарас Тополя (facebook.com antytilaofficial)

Він підкреслив, що не шкодує про втрату великих гонорарів в РФ. Тарас розповів, коли може початися діалог з росіянами.

"Коли в Росії до влади прийдуть навіть умовні ліберали, можна говорити про діалог. Після Україні відшкодування всіх втрат, офіційного вибачення та відшкодування заподіяної моральної і фінансової шкоди сім'ям загиблих, після офіційного визнання факту російської агресії, після повернення Криму в українську юрисдикцію, звільнення всіх політичних ув'язнених. Після таких кроків очищення я був би одним з перших, хто б намагався почати рівноправний діалог з росіянами. І серед них є багато розумних і освічених людей, які знаходяться під впливом пропаганди ", - говорить він.

Фото: Тарас Тополя (facebook.com/taras.topolya)

Тополі також висловив думку, що музикант не може бути "поза політикою".

"Може бути внутрішня філософія, як у ченця, який нічого не хоче від цього життя, тільки осягнути світ. Тоді я сприймаю таку позицію. Але у випадку, коли ти артист і комерційна одиниця, вбудована в шоу-бізнес, націлена на розвиток і фінансову акумуляцію ресурсів, тоді позиція "голуб миру" - це банальне виправдання", - вважає музикант.

Тарас підкреслив, що не може залишатися осторонь, коли в Україні йде війна і гинуть наші солдати і мирні жителі.

"Коли йде агресія, і 25 000 чоловік гине на Сході, це війна. Продовжується атака на українську ідентичність, незалежність - на мій язик, уклад життя, символи. Як я можу закривати на це очі?" - говорить артист.

Раніше повідомлялося, що Наталка Карпа презентувала експериментальну пісню в колаборації з Тарасом Тополею.

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