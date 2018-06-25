"Умножьте украинские гонорары вдвое": Тарас Тополя признался, сколько потерял от отказа выступать в РФ

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя объяснил, почему не выступает в России

Лидер известной украинской группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, почему отказался от концертов в России и сколько денег потерял от этого решения. Об этом передает gazeta.ua.

Певец отметил, что в России за выступления платят вдвое больше, чем в Украине.

"Умножьте украинские гонорары вдвое. Если здесь заплатят за выступление около $ 10 тысяч, то там - $ 20-25 тысяч. Сейчас в месяц имеем по 5-10 концертов. Однако нам было совершенно безразлично в тот момент (2014-2015 года) на упущенную выгоду. Потому что на Востоке под желто-голубым флагом погибали наши сверстники и коллеги", - говорит артист.

Фото: Тарас Тополя (facebook.com antytilaofficial)

Он подчеркнул, что не жалеет о потере больших гонораров в РФ. Тарас рассказал, когда может начаться диалог с россиянами.

"Когда в России к власти придут даже условные либералы, можно говорить о диалоге. После возмещения Украине всех потерь, официального извинения и возмещения причиненного морального и финансового ущерба семьям погибших, после официального признания факта российской агрессии, после возвращения Крыма в украинскую юрисдикцию, освобождения всех политических заключенных. После таких шагов очистки я был бы одним из первых, кто бы пытался начать равноправный диалог с русскими. И среди них есть много умных и образованных людей, которые находятся под влиянием пропаганды ", - говорит он.

Фото: Тарас Тополя (facebook.com/taras.topolya)

Тополя также выразил мнение, что музыкант не может быть "вне политики".

"Может быть внутренняя философия, как у монаха, который ничего не хочет от этой жизни, только постичь мир. Тогда я воспринимаю такую ​​позицию. Но в случае, когда ты артист и коммерческая единица, встроенная в шоу-бизнес, нацеленная на развитие и финансовую аккумуляцию ресурсов, тогда позиция "голубь мира" - это банальное оправдание", - считает музыкант.

Тарас подчеркнул, что не может оставаться в стороне, когда в Украине идет война и гибнут наши солдаты и мирные жители.

"Когда идет агрессия, и 25 000 человек погибает на Востоке, это война. Продолжается атака на украинскую идентичность, независимость - на мой язык, уклад жизни, символы. Как я могу закрывать на это глаза?" - говорит артист.

Ранее сообщалось, что Наталка Карпа презентовала экспериментальную песню в коллаборации с Тарасом Тополей.

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