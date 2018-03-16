"Впав - піднявся": MONATIK звалився зі сцени під час виступу (відео)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент

Український співак MONATIK час концерту в Мінську несподівано впав зі сцени. Відео інциденту співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Виконавець захопився танцем, підійшов до краю сцени і провалився.

"Хто не падав, той не піднімалося", - написав він.

Також MONATIK подякував шанувальникам.

"Мінськ звучить карколомно. Спасибі всім і особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - пише співак.

Публікація від Dmitriy Monatik (@monatik_official) Мар 15, 2018 в 12:18 PDT

Також артист супроводив пост такими хештегом #впали в любов, #вдарилися в танці.

Скріншот поста (instagram.com/monatik_official)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

"Була на цьому концерті і стояла десь у середині танцполу, і не помітила, як впав Монатік... Значить він зробив це дуже професійно, так що навіть глядачі не помітили падіння... А концерт дуже сподобався", - пишуть шанувальники співака.

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що MONATIK прочитав проникливий вірш "Моїм" під час церемонії нагородження премії YUNA 2018. Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста.