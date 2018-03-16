"Впав - піднявся": MONATIK звалився зі сцени під час виступу (відео)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент
Український співак MONATIK час концерту в Мінську несподівано впав зі сцени. Відео інциденту співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Виконавець захопився танцем, підійшов до краю сцени і провалився.
"Хто не падав, той не піднімалося", - написав він.
Також MONATIK подякував шанувальникам.
"Мінськ звучить карколомно. Спасибі всім і особисто кожному, хто розділив з нами ці незабутні емоції", - пише співак.
Також артист супроводив пост такими хештегом #впали в любов, #вдарилися в танці.
Скріншот поста (instagram.com/monatik_official)
Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цей інцидент.
Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)
"Була на цьому концерті і стояла десь у середині танцполу, і не помітила, як впав Монатік... Значить він зробив це дуже професійно, так що навіть глядачі не помітили падіння... А концерт дуже сподобався", - пишуть шанувальники співака.
Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, що MONATIK прочитав проникливий вірш "Моїм" під час церемонії нагородження премії YUNA 2018. Ролик був опублікований на YouTube-каналі артиста.