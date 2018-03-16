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"Упал - поднялся": MONATIK свалился со сцены во время выступления (видео)

STYLERЗвёзды        16.03.2018 - 11:53
Фото: MONATIK (РБК-Украина)
Фото: MONATIK (РБК-Украина)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент

Украинский певец MONATIK время концерта в Минске неожиданно упал со сцены. Видео инцидента певец опубликовал на своей странице в Instagram.

Исполнитель увлекся танцем, подошел к краю сцены и провалился.

"Кто не падал, тот не поднимался", - написал он.

Также MONATIK поблагодарил поклонников.

"Минск звучит сногсшибательно. Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - пишет певец.

Также артист сопроводил пост такими хештегами #упали в любовь, #ударились в танцы.

Скриншот поста (instagram.com/monatik_official)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на этот инцидент.

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

"Была на этом концерте и стояла где-то в середине танцпола, и не заметила, как упал Монатик... Значит он сделал это очень профессионально, так что даже зрители не заметили падения... А концерт очень понравился", - пишут поклонники певца.

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, что MONATIK прочел проникновенный стих "Моим" во время церемонии награждения премии YUNA 2018. Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста.

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Теги: конфуз, украинские артисты, MONATIK
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