Ванесса Параді виходить заміж: стало відомо ім'я нареченого

У нареченого актриси трагічна доля

Знаменита французька актриса Ванесса Параді зібралася заміж. Весілля заплановане на липень 2018 року і відбудеться на острові Іль-де-Ре в Атлантичному океані, поблизу фортеці Ла-Рошель. Про це повідомляє видання "Хадашот".

Відома французька актриса Ванесса Параді знову виходить заміж. Обранцем актриси став виходець з бідної єврейської сім'ї уродженців Марокко – французький письменник і режисер Самюель Беншетрі.

Батько Самюеля був слюсарем, а мати перукарем. Виріс Беншетрі в паризькому передмісті Шампіньї-сюр-Марн. У 15 років він кинув навчання і почав заробляти на життя. Перебивався випадковими заробітками, працював помічником фотографа, нарізчиком фільмів.

У 2000 році Беншетрі опублікував свій перший роман "Розповіді одного нероби", а три роки потому зняв свій перший фільм, комедію "Дженіс і Джон", в якому головну роль зіграла Марі Трентіньян, дочка легендарного актора Жана-Луї Трентіньяна, яка на той момент була дружиною Беншетрі.

Марі Трентіньян загинула в липні 2003 року. Під час зйомок у Вільнюсі, її до смерті побив близький друг – співак Бертран Канта. Від шлюбу з Марі у Самюеля залишився син.

Крім того, письменник присвятив книгу своїй дружині "La nuit avec ma femme", де розмірковує про насильство щодо жінок.

Самюель Беншетрі повністю поринає в літературу, але в 2008 році повертається з кримінальною драмою "Я завжди мріяв стати гангстером". Цей фільм отримав нагороду за найкращий сценарій на фестивалі в Санденсі.

Для Ванесси Параді цей шлюб теж не перший. Майже 15 років вона прожила в цивільному шлюбі з американським актором Джонні Деппом. Пара розлучилася в 2012 році. У них двоє дітей – дочка Лілі-Роуз і син Джек.

У Самюеля Беншетрі, крім сина від шлюбу з Марі Трентіньян, є ще позашлюбна дочка від актриси Анни Муглалис.

Бешентри і Параді зустрічаються вже більше двох років. Вперше на публіці вони з'явилися в 2016 році. Пара разом приїхала на фестиваль в швейцарське місто Локарно, де Беншетрі представив свій новий фільм "Собака" з Ванессою Параді в головній ролі.

Пара познайомилася на зйомках цього фільму і між ними зав'язалися стосунки.

До речі, в український прокат вийшов фільм з Ванессою Параді про Донбасі.

Рекомендуємо подивитись:Оскар 2018: дивіться найцікавіші моменти церемонії.

video.rbc.ua