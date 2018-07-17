Вєрка Сердючка в Одесі змусила танцювати учасника Євробачення (фото)

Вєрка Сердючка в Одесі (фото: прес-служба)

Вєрка Сердючка відкрила Літню сцену в Південній Пальмірі, яка збере в одному місці найяскравіших зірок

У п'ятницю популярна українська артистка Вєрка Сердючка, яка нещодавно прокоментувала чутки про відхід зі сцени, виступила на Літній сцені в Одесі під час відкриття масштабної концертної площадки під відкритим небом.

Вєрка Сердючка в Одесі (фото: прес-служба)

"Вітаємо! Вітаємо! Сьогодні відкриття майданчика Морвокзалу, п'ятниця 13-е, але я сподіваюся, що це все не розвалиться. Друзі, я прошу, не думайте, що це якийсь концерт! Сьогодні ми тут дурієм, дивимося, не оцінюючи, і відпочиваємо. У нас просто зустріч прекрасних людей з прекрасним навколо, давайте відпочивати. А ну-ка, Одеса, а ну-ка, кохана!" - скандувала Вєрка зі сцени.

Вєрка Сердючка в Одесі (фото: прес-служба)

Після п'ятої пісні під сценою почалася справжня дискотека. Всидіти на місці не змогли і зіркові гості - фронтмен Ріаnобой Дмитро Шуров і учасник Євробачення 2018 від України MELOVIN, які прийшли на відкриття Літньої сцени. В танок кинувся і 13-річний син Шурова - Льова. Хлопець вийшов на сцену і завзято танцював з бубном.

Вєрка Сердючка в Одесі (фото: прес-служба)

Вєрка Сердючка в Одесі (фото: прес-служба)

Кілька разів Сердючка співала на біс, а після, знявши свою фірмову зірку, що була невід'ємною частиною іміджу артистки протягом більше 15 років концертної діяльності, пішла зі сцени.

Вєрка Сердючка в Одесі (фото: прес-служба)

Додамо, що Літня сцена на Морвокзалі буде працювати до 1 вересня. Для одеситів і гостей столиці виступлять близько 40 артистів. Серед них - Тото Кутуньо, Лайма Вайкуле, Тіна Кароль, "Воплі Відоплясова", DZIDZIO і багато інших.

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Відео: РБК-Україна