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Володимир Остапчук показав, як проводить час з новонародженим сином (відео)

STYLERЗірки        22.03.2018 - 13:21
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)
Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Нещодавно він вдруге став батьком

Український шоумен Олександр Остапчук, який вів Євробачення 2017 у Києві, вдруге став батьком. Він показав, як колише свого новонародженого сина. Відповідне відео ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

 

 

Going home) #ostapchukjunior #mountsinai #остапчуки #newbornbaby

Публікація від Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

 

Відео: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Малюк вагою 4200 г народився 19 березня. На відео Володимир Остапчук тримає новонародженого сина на руках і обережно його заколисує.

Ведучий вдруге став батьком. Їх з дружиною Оленою син з'явився на світ в одній з приватних клінік Торонто. Малюка назвали Еван-Олександр.

Фото: Дружина Остапчука народила хлопчика (instagram.com/vova_ostapchuk)

Як раніше писав Styler, дружина Володимира повідала, що до першої вагітності вони з чоловіком поставилися дуже серйозно, весь час ходили по лікарях.

"Є такі поняття в медицині — "запланована вагітність" і "бажана вагітність". Так от, з Емілією у нас була запланована вагітність, тому що за півроку до цього я потягла Вову по лікарях здавати всілякі тести. Ми дуже серйозно підійшли до цього питання (посміхається). А так як одного разу ми все це вже виконали, вдруге по лікарям не ходили", — розповіла Олена.

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Теги: дитина, рождение, зірка
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