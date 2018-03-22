Володимир Остапчук показав, як проводить час з новонародженим сином (відео)

Нещодавно він вдруге став батьком

Український шоумен Олександр Остапчук, який вів Євробачення 2017 у Києві, вдруге став батьком. Він показав, як колише свого новонародженого сина. Відповідне відео ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Відео: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Малюк вагою 4200 г народився 19 березня. На відео Володимир Остапчук тримає новонародженого сина на руках і обережно його заколисує.

Ведучий вдруге став батьком. Їх з дружиною Оленою син з'явився на світ в одній з приватних клінік Торонто. Малюка назвали Еван-Олександр.

Фото: Дружина Остапчука народила хлопчика (instagram.com/vova_ostapchuk)

Як раніше писав Styler, дружина Володимира повідала, що до першої вагітності вони з чоловіком поставилися дуже серйозно, весь час ходили по лікарях.

"Є такі поняття в медицині — "запланована вагітність" і "бажана вагітність". Так от, з Емілією у нас була запланована вагітність, тому що за півроку до цього я потягла Вову по лікарях здавати всілякі тести. Ми дуже серйозно підійшли до цього питання (посміхається). А так як одного разу ми все це вже виконали, вдруге по лікарям не ходили", — розповіла Олена.

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