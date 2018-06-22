Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)

Борис Гребенщиков зі своєю групою "Акваріум" 22 червня виступили на Пейзажній алеї
Відомий рок-музикант Борис Гребенщиков дав концерт на Пейзажній алеї в Києві. 22 червня музикант абсолютно безкоштовно виступив перед киянами і гостями столиці.
На "раптовий" концерт Гребенщикова зібралися більше сотні людей.
Опубліковано Борисом Гребенщиковим 22 червня 2018 р.
Борис Гребенщиков в Києві (відео: facebook.com/grebenshikov)
Міні-виступ "Акваріума" було організовано навпроти фундаменту Десятинної церкви.
Борис Гребенщиков на Пейзажній алеї у Києві (фото: facebook.com/valentinkafeo)
Борис Гребенщиков на Пейзажній алеї у Києві (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)
Борис Гребенщиков на Пейзажній алеї у Києві (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)
Борис Гребенщиков на Пейзажній алеї у Києві (фото: twitter.com/vasilymaximov)
Борис Гребенщиков на Пейзажній алеї у Києві (фото: instagram.com/helga.telpish)
Борис Гребенщиков на Пейзажній алеї у Києві (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)
Борис Гребенщиков у Києві
Борис Гребенщиков дає вуличний концерт у Києві на Пейзажній алеї. Музикант часто виступає на вулиці після великих концертів. Він неодноразово співав у метро й підземних переходах.Опубліковано BBC News Ukrainian 22 червня 2018 р.
Борис Гребенщиков в Києві (відео: facebook.com/BBCnewsUkrainian)
Очевидці розповідають в мережі, що під час виступу один чоловік вибіг з плакатом, на якому був напис: "Геть рашистів з України". Його виштовхали і концерт продовжився. Сам російський рокер сприйняв інцидент спокійно і сказав: "Сподіваюся, йому стане краще".
Раніше Гребенщиков заявив, що його колектив готовий виступити в окупованих Криму, Донецьку і Луганську. Правда, пізніше рокер прокоментував скандальне інтерв'ю.
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