Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)

Борис Гребенщиков со своей группой "Аквариум" 22 июня выступили на Пейзажной аллее
Известный рок-музыкант Борис Гребенщиков дал концерт на Пейзажной аллее в Киеве. 22 июня музыкант совершенно бесплатно выступил перед киевлянами и гостями столицы.
На "внезапный" концерт Гребенщикова собрались более сотни людей.
Опубліковано Борисом Гребенщиковим 22 червня 2018 р.
Борис Гребенщиков в Киеве (видео: facebook.com/grebenshikov)
Мини-выступление "Аквариума" было организовано напротив фундамента Десятинной церкви.
Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: facebook.com/valentinkafeo)
Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)
Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)
Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/vasilymaximov)
Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: instagram.com/helga.telpish)
Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)
Борис Гребенщиков у Києві
Борис Гребенщиков дає вуличний концерт у Києві на Пейзажній алеї. Музикант часто виступає на вулиці після великих концертів. Він неодноразово співав у метро й підземних переходах.Опубліковано BBC News Ukrainian 22 червня 2018 р.
Борис Гребенщиков в Киеве (видео: facebook.com/BBCnewsUkrainian)
Очевидцы рассказывают в сети, что во время выступления один мужчина выбежал с плакатом, на котором была надпись: "Долой рашистив из Украины". Его вытолкали и концерт продолжился. Сам российский рокер воспринял инцидент спокойно и сказал: "Надеюсь, ему станет лучше".
Ранее Гребенщиков заявил, что его коллектив готов выступить в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске. Правда, позже рокер прокомментировал скандальное интервью.
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