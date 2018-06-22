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Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 14:15
Борис Гребенщиков в Киеве (фото: instagram.com/valentina.shishkina)
Борис Гребенщиков в Киеве (фото: instagram.com/valentina.shishkina)

Борис Гребенщиков со своей группой "Аквариум" 22 июня выступили на Пейзажной аллее

Известный рок-музыкант Борис Гребенщиков дал концерт на Пейзажной аллее в Киеве. 22 июня музыкант совершенно бесплатно выступил перед киевлянами и гостями столицы.

На "внезапный" концерт Гребенщикова собрались более сотни людей.

 

 

Опубліковано Борисом Гребенщиковим 22 червня 2018 р.

Борис Гребенщиков в Киеве (видео: facebook.com/grebenshikov)

Мини-выступление "Аквариума" было организовано напротив фундамента Десятинной церкви.

Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: facebook.com/valentinkafeo)

Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)

Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)

Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/vasilymaximov)

Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: instagram.com/helga.telpish)

Борис Гребенщиков на Пейзажной аллее в Киеве (фото: twitter.com/Zoreslav4yk)

 
Борис Гребенщиков у Києві

Борис Гребенщиков дає вуличний концерт у Києві на Пейзажній алеї. Музикант часто виступає на вулиці після великих концертів. Він неодноразово співав у метро й підземних переходах.

Опубліковано BBC News Ukrainian 22 червня 2018 р.

Борис Гребенщиков в Киеве (видео: facebook.com/BBCnewsUkrainian)

Очевидцы рассказывают в сети, что во время выступления один мужчина выбежал с плакатом, на котором была надпись: "Долой рашистив из Украины". Его вытолкали и концерт продолжился. Сам российский рокер воспринял инцидент спокойно и сказал: "Надеюсь, ему станет лучше".

Ранее Гребенщиков заявил, что его коллектив готов выступить в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске. Правда, позже рокер прокомментировал скандальное интервью.

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Теги: Борис Гребенщиков
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