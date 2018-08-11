"Вперше за 70 років": відома українська співачка розповіла, як побувала в санаторії

Фото: Ніна Матвієнко (facebook.com Nina.Matviyenko)

Ніна Матвієнко відпочивала на Закарпатті в санаторії і 10 днів провела в Іспанії

Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла про те, як провела літо в цьому році і зізналася, що вперше в житті побувала в санаторії. Про це повідомляє онлайн-видання "Експрес".

Свою розповідь співачка розпочала з того, що вона відпочивала у санаторії на Закарпатті. І відразу додала: "Чесно кажучи, вперше в житті. За всі 70 років!". Пізніше Ніна Матвієнко полетіла в Іспанію, куди його запросила її хрещениця.

Артистка розповідає, що провела в Іспанії 10 днів, і ділиться своїми враженнями від цього відпочинку: "ми ходили засмагати на дикому пляжі і купалися в Атлантичному океані". Але, за словами Ніни, вода в океані їй не дуже сподобалася: "правда вода там не завжди хороша: як приплив – так холодно, а як відлига – тепла. Тому ми заходили і в басейн".

Розповіла і про те, що купила в якості сувенірів: "замість сувенірів купили собі оливки і оливкова олія, такого справжнього". І відразу додала, з якими труднощами зіткнулася, повертаючись з такими "сувенірами" в Україну: "довелося здати все в багаж, інакше нас не пропустили б, та й доплатили ще 90 євро".

До речі, 70-річна Ніна Матвієнко в рожевій перуці заспівала разом з MONATIK. Таким зовнішнім виглядом вона здивувала своїх шанувальників, а пізніше співачка прокоментувала експерименти із зовнішністю.

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