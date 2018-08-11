"Впервые за 70 лет": известная украинская певица рассказала, как побывала в санатории

Фото: Нина Матвиенко (facebook.com Nina.Matviyenko)

Нина Матвиенко отдыхала на Закарпатье в санатории и 10 дней провела в Испании

Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала о том, как провела лето в этом году и призналась, что впервые в жизни побывала в санатории. Об этом сообщает онлайн издание "Экспресс".

Свой рассказ певица начала с того, что она отдыхала в санатории на Закарпатье. И сразу добавила: "Честно говоря, впервые в жизни. За все 70 лет!". Позже Нина Матвиенко полетела в Испанию, куда ее пригласила ее крестница.

Артистка рассказывает, что провела в Испании 10 дней, и делится своими впечатлениями от этого отдыха: "мы ходили загорать на диком пляже и купались в Атлантическом океане". Но, по словам Нины, вода в океане ей не очень понравилась: "правда вода там не всегда хорошая: как приплыв – так холодно, а как отлив – теплая. Поэтому мы захаживали и в бассейн".

Рассказала и о том, что купила в качестве сувениров: "вместо сувениров купили себе оливки и оливковое масло, такого настоящего". И сразу добавила, с какими трудностями столкнулась, возвращаясь с такими "сувенирами" в Украину: "пришлось сдать все в багаж, иначе нас не пропустили бы, да и доплатили еще 90 евро".

Кстати, 70-летняя Нина Матвиенко в розовом парике спела вместе с MONATIK. Таким внешним видом она удивила своих поклонников, а позже певица прокомментировала эксперименты с внешностью.

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