"Все буде ще шикарніше": Волочкова зізналася, що хоче весілля в Парижі

Балерина була у фіктивному шлюбі

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розповіла, що хотіла б вийти заміж в Парижі. Вона мріє про пишному святкуванні з великим розмахом. Про це вона повідомила російському виданню "Стархіт".

За словами Волочкової, зараз вона готова до створення справжньої сім'ї.

"У мене було розкішне весілля. Але в той же час я жодного разу не була заміжня: штампи в паспорт ми ж так і не поставили. Мені потрібно було шоу. А зараз я хочу сім'ю. Якщо зважуся знову вийти заміж, то хотіла б весілля в Парижі, в католицькому храмі. Все буде ще шикарніше! Уявляю себе нареченою зі шлейфом 25-метровим, щоб янголята його несли.... Сім весільних суконь зміню! Можна ж помріяти!" -розповіла Волочкова.

Фото: Анастасія Волочкова (instagram.com-volochkova_art)

"Це все банальність, формальність. Якщо ти любиш людину, то треба з ним просто жити. Не будувати ілюзій, планів. Ось скільки є воно, це щастя, скільки йому судилося тривати – використовуй будь-яку мить. Кожен чоловік, з яким у мене були близькі стосунки, – найграндіозніший. Ні про одного не шкодую", - зізналася співачка.

Також вона розповіла про своїх минулі стосунки і найнезвичайніше знайомство.

Фото: Анастасія Волочкова (instagram.com-volochkova_art)

"Воно було з Сулейманом Керімовим, який прислав за мною літак в Баку, де я грала у виставі. Подзвонив в антракті і сказав, що ми відлітаємо в Арабські Емірати. Це, напевно, був єдиний раз в житті, коли я погодилася прийняти таке запрошення. Після буквально двох зустрічей з цією людиною... я зайшла на борт – він був заставлений кошиками різних кольорів, але всі білого кольору. Там навіть був шпинат на пару з тертим сиром "Пармезан" – моя улюблена страва", - сказала Анастасія.

Як відомо, соцмережі сколихнуло фото розваг Волочкової.