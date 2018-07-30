"Всі навколо шифруються": як Олег Винник святкуватиме ювілей

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Кумир багатьох українок Олег Винник розповів, як святкуватиме 45-й день народження

Секс-символ української естради Олег Винник, який зізнався у коханні Україні у новій пісні, 31 липня відзначить ювілей - співакові виповниться 45 років. Про те, як йде підготовка до свята, сам артист розповів у коментарі Styler.

За словами Винник, він ніколи не готується до свого дня народження і не святкує його як щось помпезне.

"Намагаюся відпочити скромно, але якісно", - каже співак.

Відео: РБК-Україна

"Слава Богу, у мене є друзі і рідні, які цінують цей день і дають мені зрозуміти, що він важливий. Іноді до сліз приємно, коли розумієш, що про тебе хтось думає", - додав Винник.

Олег відчуває, що в цьому році його чекає якийсь сюрприз.

"Звичайно, ніхто в цьому не зізнається, всі навколо шифруються. Але, підозрюю, що це пов'язано з моїм днем народження. Мабуть, щось намічається", - додав він.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

До речі, зовсім недавно Винник відверто розповів, як ставиться до свого віку.

"Я ніколи не думав про те, що рік від року старію. Навпаки - насолоджуюся кожним днем. Скажу більше: мене ніколи не відвідували думки про те, як було б чудово повернутися на 10 або 20 років тому. Нецікаво жити по-іншому те, що вже було. Приймаю як дар кожен рік, тому що це новий досвід. У мене все класно!" - заявив кумир українських жінок.

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Нагадаємо, що Олег Винник народився 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. У дитинстві майбутня зірка мріяв про мотоциклі, але батьки йому подарували гітару. У цьому році Винник отримав премію "Viva! Найкрасивіші" у номінації "Найкрасивіший чоловік року".

Раніше Styler писав про те, що психолог розкрила секрет популярності Олега Винника.