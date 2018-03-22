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"Вставай і починай боротися": Усик зняв мотиваційний ролик

STYLERЗірки        22.03.2018 - 14:07
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Спортсмен розповів, що допомогло йому досягти успіху

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) зняв мотиваційний ролик, в якому розповів фанатам, як досяг таких висот. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ніколи не відкладай плани на потім, вставай і починай боротися за своє майбутнє вже зараз! Саме постійна праця допомогла мені досягти певних висот і продовжувати рухатися далі", - підписав він ролик.

 

 

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

 

Відео: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

На відео представлені кадри з тренувального табору Олександра Усика, де він готується до фінального поєдинку World Boxing Super Series з Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Раніше Усик розповів, з ким би хотів побитися.

Олександр вважає, що треба, як мінімум, провести парочку хороших боїв у суперах (суперважка вага - ред.) - не з "лівими" хлопцями".

"З тими ж Хеєм, Білизні, ще з кимось. А потім вже можна і про Ентоні розмовляти. Спочатку треба себе "розгойдати" в хэвивейте", - зазначив він.

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Теги: Олександр Усик
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