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"Вставай и начинай бороться": Усик снял мотивационный ролик

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 14:07
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)
Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Спортсмен рассказал, что ему помогло достичь успеха

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) снял мотивационный ролик, в котором рассказал фанатам, как достиг таких высот. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за своё будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определённых высот и продолжать двигаться дальше", - подписал он ролик.

 

 

Видео: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

На видео представлены кадры из тренировочного лагеря Александра Усика, где он готовится к финальному поединку World Boxing Super Series с Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Ранее Усик рассказал, с кем бы хотел побоксировать.

Александр считает, что надо, как минимум, провести парочку хороших боев в суперах (супертяжелый вес - ред.) - не с "левыми" ребятами".

"С теми же Хэем, Белью, еще с кем-то. А потом уже можно и об Энтони разговаривать. Сначала надо себя "раскачать" в хэвивейте", - отметил он.

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Теги: Александр Усик
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