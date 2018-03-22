"Вставай и начинай бороться": Усик снял мотивационный ролик

Спортсмен рассказал, что ему помогло достичь успеха

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) снял мотивационный ролик, в котором рассказал фанатам, как достиг таких высот. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

"Никогда не откладывай планы на потом, вставай и начинай бороться за своё будущее уже сейчас! Именно постоянный труд помог мне достичь определённых высот и продолжать двигаться дальше", - подписал он ролик.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 21 Мар 2018 в 12:56 PDT

Видео: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

На видео представлены кадры из тренировочного лагеря Александра Усика, где он готовится к финальному поединку World Boxing Super Series с Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Ранее Усик рассказал, с кем бы хотел побоксировать.

Александр считает, что надо, как минимум, провести парочку хороших боев в суперах (супертяжелый вес - ред.) - не с "левыми" ребятами".

"С теми же Хэем, Белью, еще с кем-то. А потом уже можно и об Энтони разговаривать. Сначала надо себя "раскачать" в хэвивейте", - отметил он.