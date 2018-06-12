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"Вся сім'я в зборі": Софія Ротару поділилася сімейним фото

STYLERЗірки        12.06.2018 - 19:58
Фото: Софія Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)
Фото: Софія Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)

Співачка показала сина, невістку та онуків

Відома українська співачка Софія Ротару, якій нещодавно виповнилося 70 років, поділилася з шанувальниками сімейним фото з дітьми та онуками. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото співачка позує з сином, який зробив селфі, невісткою і своїми онуками.

"Онуки і діти вже зовсім дорослі! Найдорожчі моменти мого життя - коли ми всі разом! Люблю Вас", - написала Ротару.

Фото: Ротару з сім'єю (instagram.com/sofiarotaru.official)

Знімок прокоментували користувачі мережі:

"Які ви всі гарні!".

"Ви еталон артистки, дружини, мами, любимо".

"Які ви молодці! Хочу теж бути такою бабусею".

"Ви так само прекрасні".

"Так, Софія Михайлівна, це величезне щастя, коли вся сім'я в зборі".

Скріншот поста (instagram.com/sofiarotaru.official)

Скріншот коментарів (instagram.com/sofiarotaru.official)

До речі, 16-річна внучка Софії Ротару підкорює шанувальників модельною зовнішністю.

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Теги: співачка, София Ротару
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