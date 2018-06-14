Другий чоловік Анджеліни Джолі розповів, чому вони розлучилися насправді

Їх шлюб тривав три роки

Колишній чоловік Анджеліни Джолі актор Біллі Боб Торнтон розповів, чому вони розлучилися із зіркою. Про це повідомляє видання Рeople.

Джолі і Торнтон були одружені з 2000 до 2003 року. Свій розрив вони не коментували. Однак через 15 років актор вирішив назвати "єдину" причину їхнього розставання.

Біллі Боб Торнтон зазначив, що час, проведений з Джолі, було чудовим періодом його життя.

"Енджі все ще моя подруга і вона чудова людина, вона так багато зробила. Вона робить фільми, які важливі для неї і не має значення, успішні вони або невдалі. Вона продовжує робити те, у що вірить, і я завжди буду її поважати за це", - сказав Торнтон.

Відео: Анджеліна Джолі і Біллі Боб Торнтон (youtube.com/THE HIGH BROW)

Актор додав, що їхні стосунки з Джолі були «не такі божевільні, як про них писали журналісти". Він згадав про медальйонах з кров'ю, що активно обговорювалося в ЗМІ. Тоді ходили чутки, ніби чоловік і жінка обмінялися прикрасами, в яких була їхня кров.

"Ми просто вкололи пальці і розмазали кров. І носили ці медальйони, коли були далеко один від одного. Все просто. А коли про це стала писати преса, виходило так, ніби кожен з нас носить по відру крові на шиї", - розповів Біллі Боб Торнтон.

Відносно причини розлучення актор сказав, що їхні стосунки не протрималися через різні способів життя.

"Вона - відкритий світу людина. А я - агорафобія. Це, насправді, єдина причина, по якій ми тепер не разом", - додав актор.

До речі, Джолі зробила офіційну заяву про розлучення з Піттом.

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