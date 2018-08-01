"Ви що, з розуму сходите?" Усик відповів на критику в ЗМІ і соцмережах і похвалив Хресний хід

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Боксер вважає, що добре, коли моляться за Україну

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, який у Москві переміг російського боксера Мурата Гассієва, розповів про те, як ставиться до критики в ЗМІ та соціальних мережах.

Про це він заявив під час прес-конференції, повідомляє кореспондент Styler.

"Я взагалі не звертаю увагу на те, що вони говорять, я не читаю. У близьких друзів є свій круг, вони там скидають, але там взагалі йде сміх, гон над цим. Серйозно я взагалі не сприймаю. Якийсь офіційний діяч дає офіційний запит про те, щоб я розповів йому, скільки я заробляю, куди я плачу. Ви що, з розуму сходите? Вони повторюються. На Жана Беленюка тоді напали, запит дай", - розповів боксер.

Він попросив, щоб всі невдоволені зібралися разом в одному місці для того, щоб він міг їм протистояти.

"Я ось хочу їх попросити, нехай вони зберуть незадоволених людей, яким я не подобаюся. Я з ними вийду, ось скільки їх буде, я проти них один буду битися. Ну от серйозно, вони сходять з розуму, пишуть, обзиваються, ще щось. Це божевілля. Мені здається блекота їх просто забирає. Вони п'ють блекоту і з ними щось відбувається. Я прошу свій народ бути самосвідомим. Я не знаю, не дивіться телевізор взагалі. Прям голова випливає, якщо його дивитися. Новини, що вони там мелють. Господи, та такого взагалі не можна говорити, того, що вони говорять", - попросив Олександр Усик.

Він щиро дивується, що люди, які вийшли помолитися під час Хресного ходу в Києві, можуть комусь перешкодити.

"Ось недавно, я дивився в інтернеті хресний хід, який знаменувався до 1030-ліття Хрещення Русі. Ви бачили скільки людей виходить? Кому заважає, що виходить така кількість людей молитися? Виходить молитися і це комусь заважає? Хворі чи що, я не знаю. Нехай люди йдуть, моляться, це добре. Це чудово, коли люди моляться. Благодать приходить до нас, на всю країну до нас приходить благодать. Ні, цим треба щось там поговорити. Ну нехай на мене кажуть, я не ображаюся, серйозно. Ні на кого не кажіть, та на мене кажіть", - резюмував Усик.

До речі, раніше американський тренер пояснив, у чому особливість Усика.

А сам абсолютний чемпіон розповів деталі про бій з Гассиевим.

Відео: РБК-Україна