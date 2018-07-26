"Он побьет всех": американский тренер объяснил, в чем особенность Усика

Бывший коуч украинца считает, что он отличается от остальных
Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который в Москве избил российского боксера Мурата Гассиева, на голову выше остальных боксеров. Так считает бывший тренер спортсмена Джеймс Али Башир. Об этом он сказал в интервью BWTM Sports, пишет Ua.tribuna.com.
Джеймс Али Башир сказал, что не удивился победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
"Знаете, чем Усик отличается от всех остальных? Своей ментальностью, своей уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой. Сейчас я говорю всем: Усик побьет Белью, Паркера, Уайта – он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Белью, но... Усик просто на голову выше остальных", – заявил Башир.
Напомним, как Усик эмоционально отреагировал на победу в бою с Гассиевым.
Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников.
Также Усик рассказал детали о бое с Гассиевым.
Украинец признался в интервью YouTube-каналу "Большой куш", что был потрясен ударом Мурата Гассиева в четвертом раунде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
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