"Он побьет всех": американский тренер объяснил, в чем особенность Усика

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Бывший коуч украинца считает, что он отличается от остальных

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, который в Москве избил российского боксера Мурата Гассиева, на голову выше остальных боксеров. Так считает бывший тренер спортсмена Джеймс Али Башир. Об этом он сказал в интервью BWTM Sports, пишет Ua.tribuna.com.

Джеймс Али Башир сказал, что не удивился победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

"Знаете, чем Усик отличается от всех остальных? Своей ментальностью, своей уверенностью и, конечно же, своей физической подготовкой. Сейчас я говорю всем: Усик побьет Белью, Паркера, Уайта – он побьет всех этих ребят! Я очень уважаю Тони Белью, но... Усик просто на голову выше остальных", – заявил Башир.

Напомним, как Усик эмоционально отреагировал на победу в бою с Гассиевым.

Украинский профессиональный спортсмен не смог сдержать радость, потому после победы поздравил всех соотечественников.

Также Усик рассказал детали о бое с Гассиевым.

Украинец признался в интервью YouTube-каналу "Большой куш", что был потрясен ударом Мурата Гассиева в четвертом раунде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Эффектные нокауты