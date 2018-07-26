"Він поб'є всіх": американський тренер пояснив, в чому особливість Усика

Колишній коуч українця вважає, що він відрізняється від інших
Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, який в Москві побив російського боксера Мурата Гассієва, на голову вище за інших боксерів. Так вважає колишній тренер спортсмена Джеймс Алі Башир. Про це він сказав в інтерв'ю BWTM Sports, пише Ua.tribuna.com.
Джеймс Алі Башир сказав, що не здивувався перемозі Олександра Усика над Муратом Гассіевим в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
"Знаєте, чим Усик відрізняється від всіх інших? Своєю ментальністю, своєю впевненістю і, звичайно ж, своєю фізичною підготовкою. Зараз я говорю всім: Усик поб'є Білями, Паркера, Уайта - він поб'є всіх цих хлопців! Я дуже поважаю Тоні Білями, але... Усик просто на голову вище за інших", - заявив Башир.
Нагадаємо, як Усик емоційно відреагував на перемогу в бою з Гассієвим.
Український професійний спортсмен не зміг стримати радість, тому після перемоги привітав усіх співвітчизників.
Також Усик розповів деталі про бій з Гассієвим.
Українець зізнався в інтерв'ю YouTube-каналу "Великий куш", що був вражений ударом Мурата Гассієва в четвертому раунді фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
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