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"Ви все одно не повірите": Вакарчук прокоментував чутки про президентство

STYLERЗірки        05.06.2018 - 16:53
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)
Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Україна)

Музикант зробив різку заяву

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував чутки про свою можливу участь у президентських виборах. Про це вона розповіла в інтерв'ю Elle.

"Мене весь час запитують з приводу моєї присутності в політичних рейтингах, президентських амбіцій, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія у тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите", - сказав музикант.

Вакарчук зазначив, що не політики формують країну, а народ.

"Участь у політиці, у виборах — це тільки один з варіантів змінити суспільство. Це ж не президент і не імператор зробили, наприклад, японців японцями. Це японці зробили Японію якою вона є. Потрібно чесно подивитися на себе в дзеркало і визнати, що головна проблема не в конкретних політиках, а в самому суспільстві", - вважає він.

"Повинні з'явитися лідери, особистий приклад яких стане сигналом початку змін. Але й суспільство має бути готове змінюватися. І створювати запит на таких лідерів. І тільки одночасність цих процесів може дати результат", - додав музикант.

До речі, українці знайшли ідеального кандидата в президенти.

"Що буде, якщо об'єднати Іво Бобула, Славка Вакарчука і Володимира Зеленського? Буде ідеальний український кандидат у президенти - Слава Бобуленський!" – підписав журналіст колаж.

Вакарчук пояснив свою присутність в політичних рейтингах

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Теги: Святослав Вакарчук
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