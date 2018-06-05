"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве

Музыкант сделал резкое заявление

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал слухи о своем возможном участии в президентских выборах. Об этом она рассказал в интервью Elle.

"Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите", - сказал музыкант.

Вакарчук отметил, что не политики формируют страну, а народ.

"Участие в политике, в выборах — это только один из вариантов изменить общество. Это же не президент и не император сделали, например, японцев японцами. Это японцы сделали Японию какой она есть. Нужно честно посмотреть на себя в зеркало и признать, что главная проблема не в конкретных политиках, а в самом обществе", - считает он.

"Должны появиться лидеры, личный пример которых станет сигналом начала перемен. Но и общество должно быть готово меняться. И создавать запрос на таких лидеров. И только единовременность этих процессов может дать результат", - добавил музыкант.

Кстати, украинцы нашли идеального кандидата в президенты.

"Что будет, если объединить Иво Бобула, Славка Вакарчука и Владимира Зеленского? Будет идеальный украинский кандидат в президенты - Слава Бобуленский!" – подписал журналист коллаж.

Вакарчук объяснил свое присутствие в политических рейтингах