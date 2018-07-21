"Виглядаєш на всі 20": донька Ольги Фреймут різко подорослішала (фото)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Злата Фреймут чато публікує у соцмережі різні знімки зі свого життя

Старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл, дуже швидко дорослішає. Зараз, не по роках виглядаючій дівчині всього 12 років, але це не заважає їй приміряти "дорослі" образи на себе. Злата активно постить в свій Instagram знімки, на яких вона в модних вбраннях і з трендовим мейк-апом.

Нещодавно доньці зоряної телеведучої вдалося здивувати користувачів мережі своїми красивими селфі.

Селфі Злати Фреймут (instagram.com/zlata_mitchell)

У своєму Instagram Злата часто завантажує селфи і демонструє фото зі звичайного життя. Багато відзначають в коментарях під знімками, що Злата зовсім виглядає значно старше свого віку, але це ні скільки не псує її, навпаки дівчина виглядає дуже мило.

На своїй сторінці в соцмережі дівчина опублікувала кілька фото, на яких вона демонструє свій яскравий образ і яскравий макіяж. До речі, в коментарях до публікацій вона часто відповідає відвідувачам соцмережі.

Скріншот коментарів до фото (instagram.com/zlata_mitchell)

Варто відзначити, що Злата не тільки активно займається соцмережі, але веде розробку власного бренду одягу Mitchellclothing і вже випустила першу колекцію.

До речі, нещодавно і телеведучої вдалося здивувати публіку. Ольга Фреймут роздавала пенсіонеркам подшки і курей-гриль у громадському транспорті.

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