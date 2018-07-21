"Выглядишь на все 20": дочь Ольги Фреймут резко повзрослела (фото)

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Злата Фреймут чато публикует в соцсети разные снимки из своей жизни

Старшая дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, очень быстро взрослеет. Сейчас, не по годам выглядящей девушке всего 12 лет, но это не мешает ей примерять "взрослые" образы на себя. Злата активно постит в свой Instagram снимки, на которых она в модных нарядах и с трендовым мейк-апом.

Недавно дочке звездной телеведущей удалось удивить пользователей сети своими красивыми селфи.

Селфи Златы Фреймут (instagram.com/zlata_mitchell)

В своем Instagram Злата часто загружает селфи и демонстрирует фото из обычной жизни. Многие отмечают в комментариях под снимками, что Злата выглядит значительно старше своего возраста, но это ни сколько не портит ее, наоборот девушка выглядит очень мило.

На своей страничке в соцсети девушка опубликовала несколько фото, на которых она демонстрирует свой яркий образ и броский макияж. Кстати, в комментариях к публикациям она часто отвечает посетителям соцсети.

Скриншот комментариев к фото (instagram.com/zlata_mitchell)

Стоит отметить, что Злата не только активно занимается соцсетями, но ведет разработку собственного бренда одежды Mitchellclothing и уже выпустила первую коллекцию.

Кстати, недавно и самой телеведущей удалось удивить публику. Ольга Фреймут раздавала пенсионеркам подшки и куриц-гриль в общественном транспорте.

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