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"Я зразу б'ю по зубах": футболісти збірної України "покарали" Коноплянку (відео)

STYLERЗірки        23.03.2018 - 10:47
Євген Коноплянка (фото: instagram.com/konoplyanka.official)
Євген Коноплянка (фото: instagram.com/konoplyanka.official)

Гравці "зігнали лють" на лідері команди

На тренуванні збірної України перед матчем із Саудівською Аравією, який відбудеться 23 березня, гравці "синьо-жовтих" вирішили пожартувати над півзахисником Євгеном Коноплянкою.

Як видно на відео, після того, як Коноплянка програв спір, інші гравці його гарненько "нагородили" стусанами.

Першим "виписав пендаль" своєму партнеру по команді Олександр Зінченко.

"Я відразу б'ю по зубах", - говорить Євген своїм партнерам, але його слова не зупиняють футболістів.

Футболісти збірної України "покарали" Коноплянку

Користувачі мережі гадають: у чому ж полягав спір і за що Коноплянка був "покараний" українськими футболістами.

"Намагаються повернути Євгену колишню форму. Народний метод!" - пожартував один з юзерів.

Один з користувачів припустив, що Коноплянка, який виступає за "Шальке", просто "з Німеччини пацанам сосисок не привіз".

У той же час сам Коноплянка опублікував у своєму Instagram-акаунті фотографії зі збору головної футбольної команди країни.

 

Євген Коноплянка у розпорядженні збірної України (фото: instagram.com/konoplyanka.official)

До речі, Шевченко більше не планує довикликати гравців у збірну України.

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Теги: Євген Коноплянка
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