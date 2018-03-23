"Я сразу бью по зубам": футболисты сборной Украины "наказали" Коноплянку (видео)

Игроки "согнали ярость" на лидере команды

На тренировке сборной Украины перед матчем с Саудовской Аравией, который состоится 23 марта, игроки "сине-желтых" решили подшутить над полузащитником Евгением Коноплянкой.

Как видно на видео, после того, как Коноплянка проиграл спор, другие игроки его хорошенько отпинали.

Первым "выписал пендаля" своему партнеру по команде Александр Зинченко.

"Я сразу бью по зубам", - говорит Евгений своим партнерам, но его слова не останавливают футболистов.

Футболисты сборной Украины "наказали" Коноплянку

Пользователи сети гадают: в чем же заключался спор и за что Коноплянка был "наказан" украинскими футболистами.

"Пытаются вернуть Евгению былую форму. Народный метод!" - пошутил один из юзеров.

Один из пользователей предположил, что Коноплянка, который выступает за "Шальке", просто "с Германии пацанам сосисок не привез".

В то же время сам Коноплянка опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии со сбора главной футбольной команды страны.

Евгений Коноплянка в распоряжении сборной Украины (фото: instagram.com/konoplyanka.official)

Кстати, Шевченко больше не планирует довызывать игроков в сборную Украины.