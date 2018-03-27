"Я, принаймні, чесна": відома актриса розповіла, як допомогти Україні

Зірка вважає, що потрібно стимулювати появу україномовної кінопродукції

Відома актриса театру і кіно Ірма Вітовська розповіла, як можна допомогти Україні. Своєю думкою вона поділилася в інтерв'ю ZIK.

За словами актриси, українці повинні перестати дивитися російськомовні передачі. Саме так можна внести свою лепту в боротьбу з РФ.

"Я вже чотири роки не знімаюся в російських кінопродукту, тому що стою на позиції появи україномовного. Своїм прикладом намагаюся стимулювати появу україномовної кінопродукції. Я, принаймні, чесна перед хлопцями, які воюють на сході України. Якщо ви хочете допомогти Україні - не дивіться російськомовні передачі", - стверджує Вітовська.

Раніше Ірма Вітовська виступила на захист української мови.

"Мова сьогодні, на жаль, є не тільки засобом спілкування, це засіб збереження нації. І я вам зараз доведу. Росіянам сьогодні що говорять, чому Росія займає Крим і "Східну Малоросію"? Їм кажуть, що люди на цих територіях нічим від них не відрізняються. Мовляв, вони ж кажуть як ми, значить, ми - єдиний народ. І вони мають рацію. Адже з точки зору їхньої правди вони забирають своє", - зазначила Вітовська.

При цьому актриса погодилася з тим, що зараз існує поняття російськомовний патріот України.