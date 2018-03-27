"Я, по крайней мере, честна": известная актриса рассказала, как помочь Украине

Звезда считает, что нужно стимулировать появление украиноязычной кинопродукции

Известная актриса театра и кино Ирма Витовская рассказала, как можно помочь Украине. Своим мнением она поделилась в интервью ZIK.

По словам актрисы, украинцы должны перестать смотреть русскоязычные передачи. Именно так можно внести свою лепту в борьбу с РФ.

"Я уже четыре года не снимаюсь в российских кинопродуктах, потому что стою на позиции появления украиноязычного. Своим примером пытаюсь стимулировать появление украиноязычной кинопродукции. Я, по крайней мере, честна перед ребятами, которые воюют на востоке Украины. Если вы хотите помочь Украине – не смотрите русскоязычные передачи", - утверждает Витовская.

Ранее Ирма Витовская выступила в защиту украинского языка.

"Язык сегодня, к сожалению, является не только средством общения, это средство сохранения нации. И я вам сейчас докажу. Россиянам сегодня что говорят, почему Россия занимает Крым и "Восточную Малороссию"? Им говорят, что люди на этих территориях ничем от них не отличаются. Мол, они же говорят как мы, значит, мы - единый народ. И они правы. Ведь с точки зрения их правды они забирают свое", - отметила Витовская.

При этом актриса согласилась с тем, что сейчас существует понятие русскоязычный патриот Украины.