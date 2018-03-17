"Я до вас дослухалась": Фреймут відреагувала на критику і вразила свіжішим виглядом

До нового селфі телеведуча прикріпила фотографії жінок, які були не задоволені тим, як вона виглядає

Ольга Фреймут зробила нове селфі, щоб показати своїм шанувальникам, що виглядає вона добре. Напередодні фотографію Ольги Фреймут в Instagram розкритикували її ж фоловери.

До нового селфі телеведуча прикріпила фотографії жінок, які були не задоволені тим, як вона виглядає.

Скріншот сторінки instagram.com/freimutolia

"Дівчатка, після вчорашнього фото, яке вас засмутило, вирішила дослухатися: виспалася і з'їла канапки на ніч. Я обіймаю кожну, хто цінує в мені людину, яка має право на втому, зморшку біля ока і слабування. А тих панянок, які радикально висловилися у мій бік, хочу показати у себе на сторіночці. Вони кажуть, що я дуже старенька і страшна. Пропоную тоді милуватися їхніми личками...".

Віддані шанувальниці Фреймут, як завжди, не поскупилися на компліменти і лайки, а ось недоброзичливці знову кинулися обговорювати телеведучу, за те, як вона "відповіла" своїм критикам.

Відзначимо, відома ведуча шокувала шанувальників зовнішністю.